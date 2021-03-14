Когда весеннее равноденствие 2021: приметы и суеверия

Весеннее равноденствие – астрономическое событие, с которым связывают скорый приход тепла. В это время на всей планете день и ночь по продолжительности практически уравниваются, после в Северном полушарии начинается весна.

В 2021 году весеннее равноденствие выпадает на 20 марта в 11:37 по киевскому времени — тогда Солнце пересечет небесный экватор, а Земля относительно звезды займет строго вертикальное положение. Равноденствие бывает не только в марте (обычно 20-го или 21-го числа), но и в сентябре (как правило, 22-23 сентября).

После мартовского равноденствия в Северном полушарии день станет дольше ночи и придет астрономическая весна, а в Южном — наоборот, поэтому там событие называют осенним равноденствием.

Приметы и суеверия в день Весеннего равноденствия 2021

На 22 марта приходился праздник Сороки, когда встречали весну. Предки верили, что из теплых стран возвращаются сорок разных птиц, но прежде всего — жаворонки.

Праздник был шумным с массовыми гуляниями, пышными застольями и блинами. Считалось, что если на Сороки холодно, то впереди еще будут морозы, а если начал таять снег, то весна будет быстрой.

В День весеннего равноденствия стоит загадывать желания. Да и в целом некоторые наделяют период магическими свойствами. Считается, что не следует накапливать негативные мысли и ссориться — лучше, наоборот, наладить общение с окружающими и заняться планированием смелых и важных дел, в том числе рассчитанных на длительное время.

Многие рекомендуют оставить в прошлом обиды и вступить в новый астрономический год готовым к переменам, кроме того, советуют сделать дома уборку и навести порядок в вещах, освободив пространство от накопившейся отрицательной энергетики.

Астрономическая весна продлится до Дня летнего солнцестояния — 21 июня. Тогда наступит самый длинный день в году и начнется астрономическое лето.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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По материалам: Подробности