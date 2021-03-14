Когда в Украине закончится зима: синоптик дал прогноз

Погода в большинстве регионов Украины в воскресенье будет весенней, ожидается потепление. Зимняя погода продержится только в северо-восточных областях. Такой прогноз озвучил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.

Также синоптик рассказал, в каких областях зима задержится.

"Если говорить о холодных районах, в ближайшее время это северо-восток нашей страны – Харьковская, Сумская, Черниговская области. Там ночная температура будет 3-8 градусов мороза, а дневная около нуля", – говорит синоптик.

По его словам, на выходных на остальной территории страны будет намного теплее.

"Ожидается повышение температуры до 3-8 градусов тепла, на юге и западе – до 10-12 тепла. А ночные температуры будут около нуля", – отметил синоптик.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, 14 марта в страну ворвется новый атмосферный фронт, который принесет дожди на Запад, в Карпатах – снег и мокрый снег. На остальной территории будет сухо. В понедельник, 15-го марта эти осадки достигнут Севера и Центра Украины.

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По материалам: Подробности