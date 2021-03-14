Общество

Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом

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Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом

Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом
Ирина Мельниченко

На прилавки украинских магазинов не всегда попадают качественные продукты, все чаще украинцы жалуются на опасный фальсификат. Лидерами подделок являются: молочная продукция и сливочное масло. Об этом заявила Елена Куликова – глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра", в эфире одного из телеканалов.

"Так исторически сложилось, что молочка – это самая подделываемая продукция, и, как правило, масло", – сообщила она.

Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом

фото: pixabay 

Елена Куликова призвала быть бдительными при покупке детского питания, которое нужно выбирать очень внимательно, так как ранее именно в детском питании были найдены антибиотики. 

Тут вопрос не в опасных продуктах, а в том, что в самых безопасных продуктах, в детском питании, мы находили антибиотики. Я считаю, что это вообще самая опасная тема

Стоит отметить, что в Украине очень частно подделывают кофе и алкоголь. Чаще всего фальсификат можно встретить среди импортного алкоголя известных марок.

Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом

фото: pixabay 

Также очень частно среди опасного фальсификата оказывается кофе – напиток с которого начинается утро практически каждого украинца.

Эксперты утверждают, что чаще всего подделывают растворимый кофе, который продают иногда просто на рынках и через интернет. 
Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом

фото: pixabay 

Как ранее сообщалось, чем опасны сахарозаменители и как их употреблять без вреда здоровью. 

Читайте также, какой суп врачи назвали самым вредным. Ученые и диетологи до сих пор продолжают споры о том, является ли суп полезным блюдом.

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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