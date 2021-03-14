Какие продукты в Украине подделывают чаще всего: эксперт шокировала ответом



Ирина Мельниченко

На прилавки украинских магазинов не всегда попадают качественные продукты, все чаще украинцы жалуются на опасный фальсификат. Лидерами подделок являются: молочная продукция и сливочное масло. Об этом заявила Елена Куликова – глава Всеукраинской ассоциации защиты прав потребителей "Споживча довіра", в эфире одного из телеканалов.

"Так исторически сложилось, что молочка – это самая подделываемая продукция, и, как правило, масло", – сообщила она.

фото: pixabay

Елена Куликова призвала быть бдительными при покупке детского питания, которое нужно выбирать очень внимательно, так как ранее именно в детском питании были найдены антибиотики.

Тут вопрос не в опасных продуктах, а в том, что в самых безопасных продуктах, в детском питании, мы находили антибиотики. Я считаю, что это вообще самая опасная тема

Стоит отметить, что в Украине очень частно подделывают кофе и алкоголь. Чаще всего фальсификат можно встретить среди импортного алкоголя известных марок.

фото: pixabay

Также очень частно среди опасного фальсификата оказывается кофе – напиток с которого начинается утро практически каждого украинца.

Эксперты утверждают, что чаще всего подделывают растворимый кофе, который продают иногда просто на рынках и через интернет.



фото: pixabay

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По материалам: Подробности