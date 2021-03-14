Японский вулкан Сакурадзима выбросил столб пепла высотой 2,4 км

Взрывная деятельность вулкана Сакурадзима, расположенного вюжной части острова Кюсю вЯпонии, продолжается. Ввоскресенье, 14марта, шлейф вулканического пепла вовремя извержения поднялся навысоту 2,4км или эшелон полета 080, сообщает Консультативный центр повулканическому пеплу (VAAC) вТокио.

Облако пепла движется вюго-восточном направлении откратера.

Согласно информации Volcano Discovery, Сакурадзима— один изсамых активных вулканов вмире иодин изнемногих, которые внастоящее время находятся вустойчивой активности. Его постоянная деятельность колеблется отсильной стромболианской активности докрупных взрывов пепла, происходящих каждые 4-24часа. С1955 года вулкан извергался 100-200 раз ежегодно.

История извержения Сакурадзимы ведется с8века. Извержения становятся причиной пеплопадов вгороде Кагосиме, из-за своей взрывоопасности онсчитается очень опасным вулканом инаходится под пристальным наблюдением вулканологов. Крупнейшие исторические извержения Сакурадзимы произошли в1471-76 и1914годах.

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По материалам: Gismeteo