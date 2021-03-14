Экстремальных дождей в Великобритании скоро станет в 10 раз больше – исследование

Новые исследования ученых изМетеорологического бюро Великобритании показали, что вероятность выпадения экстремальных дождей натерритории страны только вэтом столетии возрастет в10раз, причиной этого является изменение климата, сообщает Reuters.

©Newcastle University

3октября 2020 года вВеликобритании был зафиксирован самый дождливый день за129лет, когда постране всреднем выпало 31,7мм дождя, что превысило вместимость озера Лох-Несс. Дожди прошли после шторма «Алекс», вызвшего разрушения наюго-востоке Франции ивсеверо-западных частях Италии.

Без изменений климата, вызванных деятельностью человека, такие экстремальные события моглибы происходить один раз в300лет. Внаше время это случается раз в100лет. К2100 году при средней интенсивности выбросов парниковых газов подобный уровень экстремальных осадков будет наблюдаться каждые 30лет.

Метеорологи отметили, что вВеликобритании сейчас увеличилась частота экстремальных дождей, изменение климата приведет кболее заметным колебаниям уровня осадков.

Насмену умеренным дождям придут очень влажные ианомально засушливые периоды. Вусловиях потепления атмосфера будет удерживать больше воды, прогнозируется, что влажность станет более интенсивной.

©The Conversation

По материалам: Gismeteo