Общество

Весна на пороге: в Украине резко потеплеет до +15 градусов

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Весна на пороге: в Украине резко потеплеет до +15 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, прогнозируется по-настоящему весенней. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +15 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Атмосферный фронт принесет дожди на западную Украину, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории будет сухая погода. 

"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами – ожидается +4 +9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10 +15", – уточнила Диденко.

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В Киеве 14 марта прогнозируется увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем ​​до +7 градусов.

Весна на пороге: в Украине резко потеплеет до +15 градусов

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.

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По материалам: Подробности

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