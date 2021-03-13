Весна на пороге: в Украине резко потеплеет до +15 градусов
Погода в Украине в воскресенье, 14 марта, прогнозируется по-настоящему весенней. Температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +15 градусов.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Атмосферный фронт принесет дожди на западную Украину, вечером осадки дойдут до Винницкой, Житомирской и Киевской областей. На остальной территории будет сухая погода.
"В течение дня температура воздуха будет бороться с недавним снегом достаточно высокими градусами – ожидается +4 +9, в Крыму и юго-западе Украины местами +10 +15", – уточнила Диденко.
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В Киеве 14 марта прогнозируется увеличение облачности, но без существенных осадков. Ночью до +2 градусов, днем до +7 градусов.
Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет настоящая весна.
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По материалам: Подробности