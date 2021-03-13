Штрафы для водителей увеличили: новые правила ПДД вступили в силу

В субботу, 13 марта 2021 года, в Украине вступает в силу закон об увеличении штрафов за нарушение ПДД, который в пятницу, 12 марта, подписал президент Владимир Зеленский.

Закон предусматривает увеличение штрафов за вождение в нетрезвом состоянии, бегство с места ДТП, непристегнутый ремень, телефонные разговоры за рулем, а также проезд на красный свет.

Штрафы за нарушение ПДД для водителей

– За превышение скорости от 20 до 50 км/ч теперь грозит штраф в размере 340 гривен (было 255 грн).

– За превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч – 3 400 грн (было 510 гривен).

– За нетрезвое вождение будут штрафовать от 17 до 51 тыс. гривен (было 10,2 тыс.) с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

– За повторное такое нарушение в течение года – на 34 тыс. грн с лишением водительских прав на три года.

– Если такое нарушение зафиксируют в третий раз в течение года, то штраф составит 51 тыс. грн с лишением водительских прав на десять лет и с конфискацией автомобиля.

– Штраф за побег с места дорожно-транспортного происшествия составит от 255 до 3 400 грн.

– За езду без прав (если водитель не может предъявить их сейчас, но они есть) – 425 гривен.

– За езду без прав, если они отсутствуют в принципе – 3 400 грн.

– За непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, проезд на запрещающий сигнал светофора – штраф 510 грн.

Штрафы за нарушение ПДД для пешеходов, велосипедистов и водных мотоциклов

– Штраф за переход дороги в неположенном месте – 255 гривен (была 51 гривна).

– За нарушение ПДД велосипедистом – 340 гривен. Если нарушивший велосипедист находился в нетрезвом виде – 680 грн.

– За создание велосипедистами аварийной ситуации – 850 гривен.

Ужесточили ответственность за управление малым водным транспортом, например водными мотоциклами.

– За управление малым водным транспортом (например, водными мотоциклами) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – штраф 17 тыс. грн или до 10 суток ареста с лишением прав на водный транспорт на три года.

– За управление в нетрезвом виде без прав – 25 500 грн или до 15 суток ареста.

– За столкновение на воде нетрезвому водителю грозит штраф 20 400 гривен и лишение прав на три года на весь водный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Украине отменят обязательные письма нарушителям ПДД. Также мы писали о том, что грозит украинцам за оскорбление полицейского. В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагается наказывать за оскорбление полицейского арестом или исправительными работами.

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По материалам: Подробности