Общество

Семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда выплатят компенсацию

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Семье убитого афроамериканца Джорджа Флойда выплатят компенсацию

Власти города Миннеаполис (США) выплатят семье Джорджа Флойда 27 млн долларов. Убийство афроамериканца вызвало массовые протесты в Соединенных Штатах, сообщает "Голос Америки".

Сестра погибшего Бриджет Флойд считает данную компенсацию шагом "на трагическом пути по восстановлению справедливости для Джорджа Флойда".

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"Эта сумма означает, что смерть темнокожего человека от рук полиции больше не будет считаться чем-то обыденным, неважным или не заслуживающим последствий", – заявил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крамп.

Напомним, в мае 2020 года во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда полицейские применили удушающий прием. Спустя несколько часов Флойд скончался в реанимации.

Ранее сообщалось, что опубликовано полное видео убийственного задержания Джорджа Флойда. Также мы писали о том, что в США выпустили под залог полицейского, причастного к смерти Флойда.

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По материалам: Подробности

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0 0 1 минута чтения
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