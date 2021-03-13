Погода на выходные: где ждать потепления

На выходных, 13-14 марта, погода в Украине изменится. Так, в западной части страны значительно потеплеет, однако, будет идти дождь. На остальной территории – без осадков. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

В субботу, 13 марта, в ряде областей на юго-западе страны ожидаются дожди.

На остальной территории Украины – переменная облачность.

Теплее всего будет на западе, где днем ожидается 10…12 градусов тепла. Ночью в западных областях похолодает до -1…+2 градусов.

В центре и в Крыму воздух прогреется до 6-9 градусов.

На востоке – до 3…6 градусов. На востоке ночью столбик термометра опустится до -1…-3.

В воскресенье, 14 марта, будет наблюдаться похожая картина, с той лишь разницей, что осадки ожидаются в западных областях. А на востоке на пару градусов поднимется ночная температура.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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По материалам: Подробности