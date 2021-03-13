Опасное новолуние 13 марта: астролог рассказала, что нельзя делать

13 марта будет первое весеннее новолуние, которое важно еще и тем, что произойдет в замыкающем зодиакальном круге в знаке Рыб.

Астрологи считают, что новолуние можно считать и новой точкой отсчета в делах человека. Поэтому этот период важно прожить в гармонии и готовности к переменам.

Нельзя в новолуние 13 марта делиться своими планами, обманывать, вспоминать старые обиды и ссориться. Не стоит также торопиться и планировать все новые дела в один день – перемены потребуют от вас усилий, и если новые дела начинать в спешке и выполнять задачи поверхностно, планы могут обернуться неудачами.

В дни мартовского новолуния не рекомендовано брать в долг или оформлять кредит, потому что можно попасть в долговую яму и долго придется возвращать одолженные деньги. При этом астрологи предупреждают, что давать в долг можно только очень надежным людям – есть большая угроза невозвращения.

Астролог Юлия Погорельченко в Instagram рассказала, что в этот день важно сделать уборку в доме и избавиться от старых ненужных вещей.

Также в новолуние можно планировать новые дела и загадывать желания. А еще смело можно браться за все новое и неизведанное – лучше времени для начинаний не найти.

"Своеобразный период, когда ты чувствуешь, что нет сил ни на что, нет активности и желания что-то делать, но эмоции бьют через край и устроить разборки ничего не мешает. В этот период более чувствительными становятся женщины и дети, а также активизируются "доброжелатели" и сплетники. Но не все так плохо. Новолуние идеально для составления планов на месяц, для визуализации, медитации и мечтаний. Заберитесь в укромное местечко и пофантазируйте, тем более, что Рыбы очень мечтательны и фантазия будет работать", – отметила астролог.

Новолуние — это фаза Луны, при которой она находится практически между Солнцем и Землей. В этот момент мы не видим спутник Земли на небе. Именно в новолуние берет начало лунный месяц, который длится примерно 29,5 дней.

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По материалам: Подробности