Общество

Календарь питания на Великий пост 2021

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Календарь питания на Великий пост 2021

Великий пост в 2021 году начинается с понедельника, 15 марта, и продлится 48 дней, до 1 мая. А на следующий день после его окончания, 2 мая, наступит великий христианский праздник Воскресения Господнего – светлая Пасха.

Что нельзя есть в период Великого поста, и какие есть ограничения, узнавайте в нашем материале. 

Великий пост-2021 – ограничения в питании

Соблюдение поста предполагает отказ от мяса и всех мясных продуктов, птицы, яиц, молока и молочных продуктов, а также всех блюд, в состав которых входят эти ингредиенты.

Но даже постная еда разрешена не во все дни Великого поста, а имеет свои ограничения в каждый день недели.

Во многие дни Великого поста нельзя употреблять рыбу, растительное масло и вареную пищу. В такие дни дозволено лишь сыроядение – т.е. сырая пища, которая не подвергалась тепловой обработке, без добавления растительного масла.

Однако даже самые строгие запреты во время поста не должны помешать вам питаться правильно, полноценно и разнообразно.

Перед тем как начинать поститься, обязательно проконсультируйтесь с врачом и посоветуйтесь с духовным наставником.

Календарь питания на Великий пост-2021 по дням недели

  • понедельник, среда, пятница – допустимо сухоядение и пища без растительного масла;
  • вторник, четверг – можно принимать пищу, прошедшую тепловую обработку, без растительного масла;
  • суббота, воскресенье – разрешена пища, прошедшая тепловую обработку, с добавлением растительного масла и вино;
  • Благовещение, 7 апреля – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;
  • Лазарева суббота, 24 апреля – разрешено употребление рыбной икры;
  • Вербное воскресенье, 25 апреля – можно есть рыбу.
  • Страстная пятница, 30 апреля – ничего не едят до выноса плащаницы.

Читайте также, что нельзя делать в Прощеное воскресенье. 

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По материалам: Подробности

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