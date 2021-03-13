Из-за шторма «Ксилия» в США было отменено более 1,7 тыс. авиарейсов

Сильный шторм «Ксилия», угрожающий американским штатам Колорадо, Вайомингу иНебраске, привел кмассовой отмене авиарейсов. Всубботу, 13марта, было отменено более 700 рейсов вДенвер иизнего, 1058рейсов, намеченных навоскресенье, также были отменены, сообщает The Weather Channel.

©Dallas Morning News

Компания United Airlines приостановила все рейсы изрегионального аэропорта Шайенн вВайоминге.

Власти Колорадо заранее привели вготовность Национальную гвардию штата, чтобы развернуть поисково-спасательные работы вслучае стихийных бедствий.

Прогнозируется выпадение около 50см снега, атакже разрушительные ветры иплохая видимость. Опасные условия могут удерживаться довечера воскресенья.

Информационный лавинный центр вКолорадо объявил, что быстрое накопление снега может привести копасным условиям, когда лавины будут сходить даже необычных местах.

Мокрый снег, налипание снега игололед способны сломать ветви деревьев ивывести изстроя линии электропередачи.

Ожидается, что внекоторых районах проезд потрассам станет трудным, атоивовсе невозможным. Могут быть затронуты несколько крупных автомагистралей, наперевалах возможно скопление грузовых транспортных средств. Горные дороги будут закрыты изсоображений безопасности, пока непройдут самые сильные штормы.

Помнению метеорологов, «Ксилия» может приобрести исторические масштабы. Опасные условия надорогах, перебои сэлектричеством ириск схода лавин ожидают жителей трех штатов, которые усиленно готовятся кзимнему шторму, скупая продукты иукрепляя жилища.

©АР

По материалам: Gismeteo