COVID-19 в Украине: статистика заболеваемости по областям

По состоянию на субботу, 13 марта, в Украине выявили 13 276 новых случаев коронавирусной болезни. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за прошедшие сутки 3 967 человек были госпитализованы; выздоровели 4 897 человек; 243 человека умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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За минувшие сутки было проведено 99 270 тестирований на коронавирус (в том числе методом ПЦР – 46 361, методом ИФА – 18 658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 34 251).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1049 случаев;

Винницкая область – 933 случая;

Волынская область – 261 случай;

Днепропетровская область – 693 случая;

Донецкая область – 464 случая;

Житомирская область – 971 случай;

Закарпатская – 625 случаев;

Запорожская область – 345 случаев;

Ивано-Франковская область – 719 случаев;

Киевская область – 913 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 91 случай;

Львовская область – 879 случаев;

Николаевская область – 378 случаев;

Одесская область – 767 случаев;

Полтавская область – 244 случая;

Ривненская область – 380 случаев;

Сумская область – 275 случаев;

Тернопольская область – 399 случаев;

Харьковская область – 837 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 605 случаев;

Черкасская область – 313 случаев;

Черновицкая область – 625 случаев;

Черниговская область – 342 случая.

Ранее сообщалось, что в Украине растут темпы иммунизации граждан. Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области.

Также мы писали о том, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. Отмечается, что сейчас инфекция проявляет большую активность, так как появляются все новые и новые мутации, которые передаются от одного человека к другому с большей скоростью и протекают тяжелее.

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По материалам: Подробности