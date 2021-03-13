Общество

14 марта в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +15 °С

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Ввоскресенье, 14марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, всеверных изападных областях местами пройдут кратковременные дожди, надорогах гололедица.

14 марта в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +15 °С

©pixabay.com

Вцентральных частях страны ночью иутром сгустится туман, видимость составит 200-900м.

Ветер южный, юго-западный, 3-10м/с, порывы до16м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2… +1°С, днем температура воздуха составит +5…+10 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+15 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+7…+9 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется 0…+4 °С, днем воздух прогреется до+7…+10 °С.

14 марта в Украине ожидаются кратковременные дожди, днем местами до +15 °С

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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