Украину накроют метели и штормовой ветер: прогноз погоды на 12 марта

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Синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 12 марта. Она предупредила, что в большинство областей снег, мокрый снег, метели.

Крым, Запорожье, Донецкая, Луганская область, продержаться без осадков. Ветер в Украине ожидается южный, юго-западный, сильный, до штормовых порывов

Температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно теплеть, до +4 + 7 градусов.

В Киеве 12-го марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер до сильного, днем атмосферный фронт с снегом и мокрым снегом.

В западных областях – от 2 до 6 градусов тепла, ночью температура опустится до 0, -2 градусов.

В центральных областях температура днем – от -1 до 1 градусов, ночная – от -4 до -6 градусов.

В северных областях 12 марта температура воздуха днем будет держаться в пределах от 0 до -3 градусов, а ночью – от -10 до -15 по Цельсию.

В восточных регионах температура в пределах от 2 до 5, ночная температура – от -2 до -8.

На юге температура от -1 до 1 градусов днем, ночная – от -8 до -10 градусов.

По материалам: Подробности