Вакцинация от коронавируса: в Украине растут темпы иммунизации граждан
За минувшие сутки украинские медики сделали 8859 прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов.
Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области – 950. Однако в целом сейчас наблюдается следующая ситуация:
- Винницкая область – 370 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 800 прививок;
- Донецкая область – 610 прививок;
- Житомирская область – 128 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 320 прививок;
- Ивано-Франковская область – 262 прививки;
- Киевская область – 950 прививок;
- Кировоградская область – 320 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 320 прививок;
- Киев – 230 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 230 прививок;
- Полтавская область – 510 прививок;
- Ровенская область – 320 прививок;
- Сумская область – 389 прививок;
- Тернопольская область – 560 прививок;
- Харьковская область – 320 прививок;
- Херсонская область – 400 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область -260 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
- Черкасская область – 330 прививок.
Известно, что за весь период кампании по вакцинации на территории Украины наилучшая ситуация с прививками в Донецкой области – 4411 человек, тем временем, наименьшее количество получивших спасительный укол находится в Черниговской области – 626 граждан.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину.
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По материалам: Подробности