Общество

Вакцинация от коронавируса: в Украине растут темпы иммунизации граждан

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Вакцинация от коронавируса: в Украине растут темпы иммунизации граждан

За минувшие сутки украинские медики сделали 8859 прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов.

Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области – 950. Однако в целом сейчас наблюдается следующая ситуация:

  • Винницкая область – 370 прививок;
  • Волынская область – 160 прививок;
  • Днепропетровская область – 800 прививок;
  • Донецкая область – 610 прививок;
  • Житомирская область – 128 прививок;
  • Закарпатская область – 280 прививок;
  • Запорожская область – 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 262 прививки;
  • Киевская область – 950 прививок;
  • Кировоградская область – 320 прививок;
  • Луганская область – 180 прививок;
  • Львовская область – 320 прививок;
  • Киев – 230 прививок;
  • Николаевская область – 250 прививок;
  • Одесская область – 230 прививок;
  • Полтавская область – 510 прививок;
  • Ровенская область – 320 прививок;
  • Сумская область – 389 прививок;
  • Тернопольская область – 560 прививок;
  • Харьковская область – 320 прививок;
  • Херсонская область – 400 прививок;
  • Хмельницкая область – 280 прививок;
  • Черновицкая область -260 прививок;
  • Черниговская область – 80 прививок.
  • Черкасская область – 330 прививок.

Известно, что за весь период кампании по вакцинации на территории Украины наилучшая ситуация с прививками в Донецкой области  – 4411 человек, тем временем, наименьшее количество получивших спасительный укол находится в Черниговской области – 626 граждан.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 46 секунд ago
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