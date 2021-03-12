Вакцинация от коронавируса: в Украине растут темпы иммунизации граждан

За минувшие сутки украинские медики сделали 8859 прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов.

Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области – 950. Однако в целом сейчас наблюдается следующая ситуация:

Винницкая область – 370 прививок;

Волынская область – 160 прививок;

Днепропетровская область – 800 прививок;

Донецкая область – 610 прививок;

Житомирская область – 128 прививок;

Закарпатская область – 280 прививок;

Запорожская область – 320 прививок;

Ивано-Франковская область – 262 прививки;

Киевская область – 950 прививок;

Кировоградская область – 320 прививок;

Луганская область – 180 прививок;

Львовская область – 320 прививок;

Киев – 230 прививок;

Николаевская область – 250 прививок;

Одесская область – 230 прививок;

Полтавская область – 510 прививок;

Ровенская область – 320 прививок;

Сумская область – 389 прививок;

Тернопольская область – 560 прививок;

Харьковская область – 320 прививок;

Херсонская область – 400 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область – 80 прививок.

Черкасская область – 330 прививок.

Известно, что за весь период кампании по вакцинации на территории Украины наилучшая ситуация с прививками в Донецкой области – 4411 человек, тем временем, наименьшее количество получивших спасительный укол находится в Черниговской области – 626 граждан.

Читайте также, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину.

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По материалам: Подробности