В Украине патовая ситуация с коронавирусом: последние данные о зараженных

За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 12 946 новых случаев коронавирусной инфекции. В настоящее время этот показатель является наивысшим в 2021 году. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за 24 часа COVID-19 обнаружили у 649 детей и 450 медработников. В медучреждения были госпитализированы 3843 человека. При этом, инфекцию одолели 4630 граждан Украины, еще 230 случаев заболевания закончились летальным исходом.

Отмечается, что наибольшее количество инфицированных находится в Житомирской области (1310), Винницкой области (940), Киеве (896), Одесской области (757), Львовской области (704) и Киевской области (697) областях. За сутки в стране было проведено 100 718 тестирований на COVID-19 (методом ПЦР – 46 396 и ИФА – 18 342). Известно, что в настоящее время за весь период эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 438 468 инфицированных, из них 1 214 876 выздоровели, а 27 915 украинцев умерли.

Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.

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По материалам: Подробности