Общество

В Украине 13 марта ожидается потепление – до +10 °С

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Всубботу, 13марта, вУкраине ожидаются местами незначительные осадки (дождь, снег), вНиколаевской, Одесской иХерсонской областях пройдут дожди, надорогах страны образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный, 3-8м/с.

В Украине 13 марта ожидается потепление – до +10 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5… −1°С, днем температура воздуха составит +4…+9 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −5…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+10 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−5…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…+7 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −3…0 °С, днем воздух прогреется до+4…+7 °С.

В Украине 13 марта ожидается потепление – до +10 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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