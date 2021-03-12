Общество
В Украине 13 марта ожидается потепление – до +10 °С
Всубботу, 13марта, вУкраине ожидаются местами незначительные осадки (дождь, снег), вНиколаевской, Одесской иХерсонской областях пройдут дожди, надорогах страны образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный, 3-8м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −5… −1°С, днем температура воздуха составит +4…+9 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…0 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +6…+10 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−5…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…+7 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −3…0 °С, днем воздух прогреется до+4…+7 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo