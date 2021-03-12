Общество

Погода в Киеве 13 марта: температура днем повысится до +9 °С

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Всубботу, 13марта, вКиеве ожидается повышение температуры, ночью возможен небольшой дождь, днем— переменная облачность без осадков.

Погода в Киеве 13 марта: температура днем повысится до +9 °С

©pixabay.com

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +1… +9°С.

Ветер юго-западный, южный, 3-8м/с.

Атмосферное давление составит 745мм рт.ст.

Солнце взойдет в06:15, азайдет в17:59. Долгота дня составит 11ч 44мин.

Ожидается слабая геомагнитная буря.

Погода в Киеве 13 марта: температура днем повысится до +9 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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