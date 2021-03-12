Общество
Погода в Киеве 13 марта: температура днем повысится до +9 °С
Всубботу, 13марта, вКиеве ожидается повышение температуры, ночью возможен небольшой дождь, днем— переменная облачность без осадков.
©pixabay.com
Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах +1… +9°С.
Ветер юго-западный, южный, 3-8м/с.
Атмосферное давление составит 745мм рт.ст.
Солнце взойдет в06:15, азайдет в17:59. Долгота дня составит 11ч 44мин.
Ожидается слабая геомагнитная буря.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo