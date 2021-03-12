Кличко просит о сокращении рабочего для в Киеве: что произошло

Градоначальник столицы Виталий Кличко просит работодателей сократить длительность рабочего дня в пятницу, 12 марта, в связи с резко ухудшившимися погодными условиями в городе. Об этом мэр написал в своем Telegram.

По его словам, такая мера необходима для освобождения столичных дорог в "час пик" от большого количества транспортных средств, тем самым даст спецтехнике возможность качественно очищать пути.

Я обращаюсь к руководителям предприятий и организаций. По возможности, сделайте для сотрудников сегодня короткий рабочий день.

Отмечается, что жителей Киева, у которых нет особой необходимости выезжать в город, призвали не покидать сегодня свои дома.

Ранее мы писали, что синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 12 марта. Она предупредила, что в большинство областей снег, мокрый снег, метели, температура воздуха в течение дня будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно теплеть, до +4 + 7 градусов.

Кроме того, ранее снег с улиц украинской столицы убирают 409 единиц спецтехники и 76 бригад. А сосульки с крыш сбивают 111 кровельщиков и 21 бригада альпинистов, а все места работ оградили лентами, чтобы обезопасить пешеходов.

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По материалам: Подробности