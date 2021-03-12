Киевлян предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м/с

ВКиеве иКиевской области 12марта утром иднем ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, надорогах возможна гололедица. Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

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ВКГГА напоминают основные рекомендации специалистов, которых следует придерживаться жителям города вовремя сильного ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать сбалконов илоджий предметы, которые могут выпасть наружу; наулице держаться подальше отрекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; вслучае сильного ветра укрыться вближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, атакже непарковать рядом сними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей ит.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы потелефонам: 101 или 103.

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По материалам: Gismeteo