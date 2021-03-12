“Буковель” закрывают на карантин, подъемники оцепила полиция (видео)

С 13 марта горнолыжный курорт "Буковель" приостановит работу. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за стремительного роста числа заболевших COVID-19. Об этом сообщает местное издание Galka.

Председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Андрей Бойчук заявил, что об ослаблении карантинных ограничений пока не может быть речи.

Было принято решение о прекращении деятельности курорта" Буковель ". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" – вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, развивается, и мы не видим тренда к ее снижению.

По информации руководства области, на сегодня больницы Прикарпатья переполнены, загруженность составляет 82%, а одним из факторов распространения инфекции являются толпы туристов в "Буковеле".

На административных границах Поляницкой территориальной общины, к которой относится "Буковель", будут выставлены блокпосты. Свободно пропускать к горнолыжному курорту будут только местных жителей или работников курортного комплекса.

12 марта на "Буковель" нагрянула полиция. Это произошло после массовых протестов в Ивано-Франковске. Предприниматели требовали либо отменить карантинные ограничения для всех, либо распространить запреты на "Буковель", который продолжает принимать туристов, находясь в "красной" зоне.

Во второй половине пятницы полицейские, прибывшие в "Буковель", заблокировали работу подъемников. Туристы попытались прорваться через ограждение возле одного из подъемников.

Как сообщали "Подробности", "Укрзализныця" прекратила продавать билеты на поезда в (из) Ивано-Франковскую область.

С 26 февраля на Прикарпатье прекратил работу весь общественный транспорт – как городской, так и междугородний. Людям можно передвигаться только на личном автотранспорте или по спецпропускам.

По материалам: Подробности