В Запорожье 5-месячный ребенок до смерти замерз в доме

В Запорожье 5-месячный ребенок умер в доме без отопления.

Так, 28-летняя мать с двумя детьми недавно переехала из Энергодара в Запорожье. Женщина сняла хозяйственную постройку, где проживала вместе с погибшим сыном и двухлетней дочкой.

Как выяснилось, по словам женщины, она была у соседки, с которой выпивала пиво. Дети в течение двух часов находились дома одни без всякого присмотра. Далее она накормила младенца, потом уснула, а когда проснулась, обнаружила ребенка мертвым.

Причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее мы писали о том, что под Киевом заживо сгорел 5-летний ребенок.

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По материалам: Подробности