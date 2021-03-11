В Украине растет “оранжевая” зона карантина
В четверг, 11 марта, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, что в "оранжевую" зону добавили Николаевскую область.
Так, поп последним данным, в "красной" зоне карантина остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.
"Оранжевыми" теперь являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций на 100 тысяч населения при норме 60:
- в Ивано-Франковской – 136,7
- в Винницкой – 116,4,
- в Черновицкой – 91,6,
- в Житомирской – 86,9,
- в Закарпатской 86,7,
- в Николаевской – 74,1,
- в Хмельницкой – 66,
- в Тернопольской – 60,1,
- в Киеве – 70,3.
Ранее мы писали о том, что 10 марта, курсирование пригородных и региональных поездов в попавших в "красную зону" карантина Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях остановили.
По материалам: Подробности