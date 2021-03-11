В Украине растет “оранжевая” зона карантина

В четверг, 11 марта, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отметим, что в "оранжевую" зону добавили Николаевскую область.

Так, поп последним данным, в "красной" зоне карантина остаются четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая.

"Оранжевыми" теперь являются Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина – Волынская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ривненская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

При этом в девяти регионах превышен показатель госпитализаций на 100 тысяч населения при норме 60:

в Ивано-Франковской – 136,7

в Винницкой – 116,4,

в Черновицкой – 91,6,

в Житомирской – 86,9,

в Закарпатской 86,7,

в Николаевской – 74,1,

в Хмельницкой – 66,

в Тернопольской – 60,1,

в Киеве – 70,3.

Ранее мы писали о том, что 10 марта, курсирование пригородных и региональных поездов в попавших в "красную зону" карантина Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях остановили.

По материалам: Подробности