В Украине хотят запретить продажу лекарств детям

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам. Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

Комитет рекомендует принять за основу и в целом законопроект №5122.

Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять проект закона №5122 за основу и в целом как закон. Основной задачей законопроекта является невозможность неконтролируемого потребления медицинских препаратов (лекарственных средств) в целях, отличных от прямого назначения продукта.

Кроме того, комитет поддержал и изменения в Кодекс об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение требований законодательства Украины о лекарственных средствах. Речь идет о законопроекте №5131.

Документ устанавливает более высокие штрафы и предусматривает, что составлять протоколы и рассматривать дела о таких нарушений будет Гослекслужба, уполномоченная законом контролировать деятельность аптек.

Однако главным комитетом по наработке этого проекта является правоохранительный.

Напомним, что в последнее время в городах Украины началась волна отравлений таблетками среди детей. Так, в городе Каменское Днепропетровской области 12-летняя девочка отравилась таблетками.

Напомним, что 16 февраля в Боярке отравились таблетками две семиклассницы-лицеистки. Одну из них медикам не удалось спасти. На следующий день аналогичная трагедия произошла в Умани. Там девочек успели откачать.

22 февраля Верховная Рада зарегистрировала два законопроекта, которые предусматривают запрет на продажу лекарственных средств детям до 14 лет.

26 февраля в Сумскую областную детскую больницу доставили двух 16-летних девушек, которые отравились лекарственными препаратами.

Как сообщали "Подробности", 3 февраля в Кривом Роге под Днепром задержали 15-летнюю администратора "группы смерти", которая в Telegram склоняла к самоубийству 13 человек. 4 февраля девушка планировала уйти из жизни.

По материалам: Подробности