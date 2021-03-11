Общество

Погода в Украине 12 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

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Впятницу, 12марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей прогнозируется снег, мокрый снег, кратковременные дожди, всеверных изападных областях надорогах образуется гололедица.

Погода в Украине 12 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

©pixabay.com

Ветер юго-западный, юго-восточный, 4-11м/с, порывы до15-19м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−2 °С, днем температура воздуха составит −1…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −2…+1 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+8 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−13…−11 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…−1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −9…0 °С, днем воздух прогреется до+1…+4 °С.

Погода в Украине 12 марта: ожидаются осадки в виде снега и дождя

©unsplash.com

По материалам: Gismeteo

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