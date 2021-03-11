Общество

Погода в Киеве 12 марта: сильный снег с дождем и мощные порывы ветра

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Впятницу, 12марта, вКиеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный мокрый снег сдождем вовторой половине дня, шквалистые порывы ветра.

Погода в Киеве 12 марта: сильный снег с дождем и мощные порывы ветра

©censor.net.ua

Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −3… +1°С.

Ветер южный, 8-15м/с спорывами до20м/с.

Атмосферное давление составит 753мм рт.ст.

Солнце взойдет в06:18, азайдет в17:57. Долгота дня составит 11ч 39мин.

Геомагнитная обстановка будет спокойной.

Погода в Киеве 12 марта: сильный снег с дождем и мощные порывы ветра

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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