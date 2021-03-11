Общество
Погода в Киеве 12 марта: сильный снег с дождем и мощные порывы ветра
Впятницу, 12марта, вКиеве ожидается резкое ухудшение погодных условий: сильный мокрый снег сдождем вовторой половине дня, шквалистые порывы ветра.
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Столбики термометров втечение суток будут варьироваться впределах −3… +1°С.
Ветер южный, 8-15м/с спорывами до20м/с.
Атмосферное давление составит 753мм рт.ст.
Солнце взойдет в06:18, азайдет в17:57. Долгота дня составит 11ч 39мин.
Геомагнитная обстановка будет спокойной.
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По материалам: Gismeteo