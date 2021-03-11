Общество

Погода на 11 марта: в Украине ударят морозы до -14

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Погода на 11 марта: в Украине ударят морозы до -14

В четверг, 11 марта, в Украине будет мороз. Тем не мене, за окном будет солнечно. Осадков не предвидится. Такой прогноз дает синоптик Наталка Диденко. 

Температура воздуха ночью составит -4…-9 градусов, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях – -9…-14 градусов, в западных – примерно 0.

Днем воздух прогреется в среднем до -3…+3 градусов, на Западе будет несколько теплее – +3…+5 градусов.

11 марта антициклон Luitgard будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.

В западных областях и в Приазовье возможен штормовой ветер.

В Киеве осадков не ожидается, ночью будет до -8 градусов, днем ​​столбики термометров достигнут 0…+2 градуса.

Погода на 11 марта:

  • Ужгород – +3…+5
  • Львов – +3…+5
  • Ивано-Франковск – +3…+5
  • Тернополь – +2…+4
  • Черновцы – +3…+5
  • Хмельницкий – +2…+4
  • Луцк – +2…+4
  • Ривне – +2…+4
  • Житомир – +1…+3
  • Винница – +1…+3
  • Одесса – +1…+3
  • Николаев – +2…+4
  • Херсон – +2…+4
  • Симферополь – +2…+4
  • Кропивницкий – +1…+3
  • Черкассы – +1…+3
  • Чернигов – 0…+2
  • Сумы – -1…+1
  • Полтава – 0…+2
  • Днепр – 0…+2
  • Запорожье – +1…+3
  • Донецк – -1…– 3
  • Луганск – -1…– 3
  • Харьков – -1…– 3
  • Киев – 0…+

Погода на 11 марта: в Украине ударят морозы до -14

Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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