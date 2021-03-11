Погода на 11 марта: в Украине ударят морозы до -14

В четверг, 11 марта, в Украине будет мороз. Тем не мене, за окном будет солнечно. Осадков не предвидится. Такой прогноз дает синоптик Наталка Диденко.

Температура воздуха ночью составит -4…-9 градусов, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях – -9…-14 градусов, в западных – примерно 0.

Днем воздух прогреется в среднем до -3…+3 градусов, на Западе будет несколько теплее – +3…+5 градусов.

11 марта антициклон Luitgard будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.

В западных областях и в Приазовье возможен штормовой ветер.

В Киеве осадков не ожидается, ночью будет до -8 градусов, днем ​​столбики термометров достигнут 0…+2 градуса.

Погода на 11 марта:

Ужгород – +3…+5

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2…+4

Ривне – +2…+4

Житомир – +1…+3

Винница – +1…+3

Одесса – +1…+3

Николаев – +2…+4

Херсон – +2…+4

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – +1…+3

Черкассы – +1…+3

Чернигов – 0…+2

Сумы – -1…+1

Полтава – 0…+2

Днепр – 0…+2

Запорожье – +1…+3

Донецк – -1…– 3

Луганск – -1…– 3

Харьков – -1…– 3

Киев – 0…+

Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности