Погода на 11 марта: в Украине ударят морозы до -14
В четверг, 11 марта, в Украине будет мороз. Тем не мене, за окном будет солнечно. Осадков не предвидится. Такой прогноз дает синоптик Наталка Диденко.
Температура воздуха ночью составит -4…-9 градусов, в восточных, северо-восточных и местами в центральных областях – -9…-14 градусов, в западных – примерно 0.
Днем воздух прогреется в среднем до -3…+3 градусов, на Западе будет несколько теплее – +3…+5 градусов.
11 марта антициклон Luitgard будет отгонять влажные облака и временно блокировать мощный циклонический процесс, который приближается вместе с атмосферными фронтами с северо-запада Европы.
В западных областях и в Приазовье возможен штормовой ветер.
В Киеве осадков не ожидается, ночью будет до -8 градусов, днем столбики термометров достигнут 0…+2 градуса.
Погода на 11 марта:
- Ужгород – +3…+5
- Львов – +3…+5
- Ивано-Франковск – +3…+5
- Тернополь – +2…+4
- Черновцы – +3…+5
- Хмельницкий – +2…+4
- Луцк – +2…+4
- Ривне – +2…+4
- Житомир – +1…+3
- Винница – +1…+3
- Одесса – +1…+3
- Николаев – +2…+4
- Херсон – +2…+4
- Симферополь – +2…+4
- Кропивницкий – +1…+3
- Черкассы – +1…+3
- Чернигов – 0…+2
- Сумы – -1…+1
- Полтава – 0…+2
- Днепр – 0…+2
- Запорожье – +1…+3
- Донецк – -1…– 3
- Луганск – -1…– 3
- Харьков – -1…– 3
- Киев – 0…+
Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
По материалам: Подробности