Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 9084 новых случаев COVID-19, 262 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализированы 4250 человек, 5330 – выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 853 случая;

Винницкая область – 659;

Волынская область – 171;

Днепропетровская область – 339;

Донецкая область – 276;

Житомирская область – 384;

Закарпатская область – 463;

Запорожская область – 249;

Ивано-Франковская область – 533;

Киевская область – 510;

Кировоградская область – 68;

Луганская область – 67;

Львовская область – 600;

Николаевская область – 143;

Одесская область – 588;

Полтавская область – 358;

Ровенская область – 267;

Сумская область – 185;

Тернопольская область – 355 случаев

Харьковская область – 558;

Херсонская область – 44;

Хмельницкая область – 507;

Черкасская область – 254;

Черновицкая область – 587;

Черниговская область – 66.

Напомним, что в Офисе президента дали прогноз, когда вакцина Pfizer появится в Украине.

По материалам: Подробности