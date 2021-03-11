Общество

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

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Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 9084 новых случаев COVID-19, 262 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализированы 4250 человек, 5330 – выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 853 случая;
  • Винницкая область – 659;
  • Волынская область – 171;
  • Днепропетровская область – 339;
  • Донецкая область – 276;
  • Житомирская область – 384;
  • Закарпатская область – 463;
  • Запорожская область – 249;
  • Ивано-Франковская область – 533;
  • Киевская область – 510;
  • Кировоградская область – 68;
  • Луганская область – 67;
  • Львовская область – 600;
  • Николаевская область – 143;
  • Одесская область – 588;
  • Полтавская область – 358;
  • Ровенская область – 267;
  • Сумская область – 185;
  • Тернопольская область – 355 случаев
  • Харьковская область – 558;
  • Херсонская область – 44;
  • Хмельницкая область – 507;
  • Черкасская область – 254;
  • Черновицкая область – 587;
  • Черниговская область – 66.

Напомним, что в Офисе президента дали прогноз, когда вакцина Pfizer появится в Украине.

По материалам: Подробности

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