Общество
Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости по областям
За минувшие сутки, 10 марта, в Украине зафиксировано 9084 новых случаев COVID-19, 262 человека скончались от коронавируса. Об этом сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализированы 4250 человек, 5330 – выздоровели.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 853 случая;
- Винницкая область – 659;
- Волынская область – 171;
- Днепропетровская область – 339;
- Донецкая область – 276;
- Житомирская область – 384;
- Закарпатская область – 463;
- Запорожская область – 249;
- Ивано-Франковская область – 533;
- Киевская область – 510;
- Кировоградская область – 68;
- Луганская область – 67;
- Львовская область – 600;
- Николаевская область – 143;
- Одесская область – 588;
- Полтавская область – 358;
- Ровенская область – 267;
- Сумская область – 185;
- Тернопольская область – 355 случаев
- Харьковская область – 558;
- Херсонская область – 44;
- Хмельницкая область – 507;
- Черкасская область – 254;
- Черновицкая область – 587;
- Черниговская область – 66.
Напомним, что в Офисе президента дали прогноз, когда вакцина Pfizer появится в Украине.
По материалам: Подробности