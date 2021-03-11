«Желтое» предупреждение: в Украине 12 марта ожидается сильный ветер
12марта ночью взападной части страны, утром иднем практически повсей Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, надорогах страны, кроме юго-востока, образуется гололедица, вКарпатах порывы ветра составят 25-30м/с, ожидается также метель, ночью— значительный снег (Iуровень опасности, «желтый»).
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Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог иулиц.
Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов. Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.
Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли. Вветреную погоду нельзя взбираться накрышу или искать укрытие начердаке.
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По материалам: Gismeteo