Общество

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 марта ожидается сильный ветер

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12марта ночью взападной части страны, утром иднем практически повсей Украине, кроме восточных областей, ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с, надорогах страны, кроме юго-востока, образуется гололедица, вКарпатах порывы ветра составят 25-30м/с, ожидается также метель, ночью— значительный снег (Iуровень опасности, «желтый»).

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 марта ожидается сильный ветер

©pixabay.com

Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

Вовремя ненастья рекомендуется держаться подальше отвременных сооружений, высоких столбов, деревьев, рекламных щитов, мачт, опор иэлектропроводов. Опасно находиться намостах, путепроводах, эстакадах, вместах хранения легковоспламеняющихся иядовитых веществ.

Если сильный ветер застиг наулице, постарайтесь защитить глаза идыхательные пути отпыли. Вветреную погоду нельзя взбираться накрышу или искать укрытие начердаке.

«Желтое» предупреждение: в Украине 12 марта ожидается сильный ветер

©Reuters

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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