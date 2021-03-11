Евросоюз продлил запрет на экспорт вакцин от COVID-19

Европейский союз продлил до конца июня 2021 года запрет на экспорт вакцины от COVID-19 со своей территории без получения специального разрешения от других государств – членов ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Данное решение продиктовано постоянными задержками в поставках вакцин в Евросоюз (AstraZeneca и Pfizer), стремлением обеспечить вакциной всех граждан Евросоюза и исправить непрозрачность экспорта препарата.

Запрет на экспорт вакцин из ЕС начал действовать с 29 января. Правила обязывают производителей вакцин просить разрешение на экспорт у тех стран, где эти вакцины были произведены. После введения эмбарго Евросоюз одобрил 150 заявок на экспорт вакцин.

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Италия стала первой страной Евросоюза, которая применила эти правила. 4 марта власти Италии заблокировали поставку в Австралию 250 тыс. доз вакцины, которая была произведена на итальянском заводе AstraZeneca. Теперь вакцина, предназначавшаяся для отправки на Зеленый континент, будет использована внутри Евросоюза.

Сейчас на территории Европейского Союза одобрены три препарата: от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. ЕС заключал контракты на поставку вакцин централизованно, фактически запретив странам-членам вести сепаратные переговоры с поставщиками.

Напомним, что с четверга, 11 марта, Дания приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Такое решение связано с подозрением на тромбообразование после вакцинации. Ранее использование препарата прекратила Австрия.

По материалам: Подробности