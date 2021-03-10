Общество

ВОЗ обнародовала жуткую статистику по насилию над женщинами

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

ВОЗ обнародовала жуткую статистику по насилию над женщинами

Каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества. 

Злодеяниями занимались как близкие партнеры, так и совершенно посторонние люди. Таким образом, цифра остается одинаковой в течении 10 лет. Также со стороны близкого мужчины подвергалась насилию одна из четырех женщин в возрасте 15-24 лет, которые находились в отношениях.

Насилие против женщин … усиливается пандемией COVID-19. Но в отличие от коронавируса, его нельзя остановить вакциной. Мы можем бороться с этим только глубоко укоренившимися и устойчивыми усилиями – правительств, общин и отдельных людей.

Отмечается, что согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают Кирибати, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Бангладеш, Демократическую Республику Конго и Афганистан. В случае если Вы или ваша семья подвергается домашнему насилию следует обращаться либо в Национальную полицию по телефону 102, либо на правительственную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия: 15-47. 

Читайте также, в Украине за первые шесть месяцев 2020 года правоохранители получили почти в два раза больше сообщений о домашнем насилии, чем это было в прошлом году. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международных организаций.

Кроме того, в Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Слуги народа» возмутились критикой Порошенко вакцины Covishield

2 часа ago

Больше, чем за последние 70 лет: Чехия установила печальный рекорд по смертности

2 часа ago

Курс валют на вечер 9 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

2 часа ago

Луческу оценил шансы на победу “Шахтера” в матчах с “Ромой”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button