В Украине снова похолодает : прогноз погоды на 10 марта

В среду, 10 марта, в Украине будет прохладно. Столбики термометров опустятся во всех регионах, однако на большинстве территории страны будет сухо.

Теплее всего будет в Закарпатской области. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Столбики термометров будут держаться на уровне 0…+3 градуса. Однако иногда возможен мороз, на севере – до -1, на востоке – до -2. Особенно холодной будет ночь. Тогда мороз достигнет до -7 …-8 градусов, а на Сумщине или Черниговщине – до -13.

В Киеве будет сухо и холодно, ночью -5…-8 градусов, днем ​​0…-2.

В то же время синоптик Наталья Диденко рассказала, что значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому осадков ждать не стоит. Правда, в трех областях таки может быть мокрый снег: в Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой.

Ветер будет с северо-востока, умеренный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Потепление придет в Украину в конце недели. Однако вместе с ним будут и осадки.

Ранее мы писали о том, что климатолог предупредила украинцев об "экстремальной" погоде весной.

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По материалам: Подробности