Общество
В Волынской области реки могут выйти из берегов – ГСЧС
Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает одальнейшем повышении уровней воды вреках натерритории Волынской области.
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«10-12 марта при дальнейшем повышении уровней воды ссуточной интенсивностью 1-3см наПрипяти встворе поста Речица инар. Стоход встворе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий иприусадебных участков вотдельных приречных населенных пунктах Ратневского iЛюбешевского районов Волынской области. Последующее затопление пойменных территорий (уровень опасности желтый)»,— сообщает ведомство.
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По материалам: Gismeteo