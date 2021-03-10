В Кременчуге женщины спасли мужчину от суицида

В Полтавской области, в городе Кременчуг, спасли мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает патрульная полиция Кременчуга.

Так, в полицию поступило сообщение о том, что мужчина намеревается прыгнуть с Крюковского моста.

Прибыв на место, полицейские увидели двух женщин, которые держали мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста. Патрульные и нацгвардейцы оперативно обвязали мужчину веревкой и затащили на мост, где его уже ждали медики.

Патрульная полиция Кремечуга высказывает благодарность женщинам за неравнодушие и человечность, благодаря чему удалось спасти жизнь человеку.

Ранее мы писали о том, то в Самарском отделении полиции города Днепра старший лейтенант пустила себе пулю в голову. 30-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением головы, но вскоре скончалась.

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По материалам: Подробности