Общество

В Карпатах 11 марта ожидается лавинная опасность наивысшего уровня

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Всвязи соснегопадом 11марта ввысокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3уровень).

В Карпатах 11 марта ожидается лавинная опасность наивысшего уровня

©pixabay.com

При повышенной лавинной опасности (IIIстепень, «оранжевый» уровень) снежный покров накрутых склонах недостаточно закреплен (умеренно или слабо закреплен), нонеуплотненный. Сход лавин возможен при незначительных дополнительных нагрузках накрутых склонах. Возможно также спонтанное обрушение отдельных средних иодиночных больших поразмерам лавин икарнизов.

В Карпатах 11 марта ожидается лавинная опасность наивысшего уровня

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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