В Карпатах 11 марта ожидается лавинная опасность наивысшего уровня

Под Одессой мужчина убил кота на глазах у хозяина: за живодером пришли активисты (видео)

Погода в Киеве 11 марта: переменная облачность, ночью до −7 °С

11 марта в Украине ожидается переменная облачность, днем до +5 °С

В честь праздник и с красной лентой: в университете Киева торжественно открыли туалет

На густонаселенных побережьях уровень моря растет в 4 раза быстрее

В Волынской области реки могут выйти из берегов – ГСЧС

ВОЗ обнародовала жуткую статистику по насилию над женщинами

В Украине снова похолодает : прогноз погоды на 10 марта

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