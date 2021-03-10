Под Одессой мужчина убил кота на глазах у хозяина: за живодером пришли активисты (видео)

В Одесской области мужчина насмерть забил камнем и задушил соседского кота. Хозяин животного узнал о судьбе своего питомца благодаря записям с камер видеонаблюдения. 60-летний мужчина написал заявление в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины "жесткое обращение с животными".

Хозяин кота опубликовал в сети видео преступления. На записи видно, что мужчина сбил кота камнем, задушил его на земле, а потом засунул в пакет и куда-то унес.

После распространения информации в соцсетях к дому живодера в Царском селе прибыли общественные активисты. Они разрисовали его дом оскорбительными надписями.

Оказавшись в осаде, убийца кота вызвал сотрудников охранного агентства. Он рискнул выйти с женой из дома и пообщаться с зоозащитниками. Мужчина признался, что убил кота, поскольку тот постоянно гадил на его участке.

Вскоре возле дома живодера начались столкновения активистом и охранниками. На месте происшествия вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что под Одессой задержали малолетнего живодера, который отрезал лапы и головы котам.

По материалам: Подробности