Общество

На густонаселенных побережьях уровень моря растет в 4 раза быстрее

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Новые данные, полученные учеными избританского Центра исследований изменения климата Тиндаля, показали, что подъем уровня моря быстрее всего происходит вгустонаселенных прибрежных районах. Приморские сообщества страдают отнаступления воды, которое происходит в4раза интенсивнее, чем вдругих частях планеты, сообщает CNN.

На густонаселенных побережьях уровень моря растет в 4 раза быстрее

©CNN

Многие изсамых больших городов планеты разрастаются удельт крупных рек, впадающих вокеан. Откачка грунтовых вод, добыча полезных ископаемых иобразование наносов чаще происходит уберегов, это приводит копусканию земли, усугубляя последствия повышения уровня моря.

Исследования оценивают среднее повышение уровня моря на2,5мм вгод запрошедшие 20лет. Прибрежные районы свысокой плотностью населения испытывают подъем уровня моря от7,8 до9,9мм вгод. Почти одна пятая часть населения планеты живет вдоль береговых линий, где уровень моря повышается на10мм вгод, хотя эти районы охватывают менее 1% берегов всего мира.

Прибрежные районы Азии больше всего пострадали отповышения уровня моря всвязи спроседанием суши. ВЮжной, Юго-Восточной иВосточной Азии всовокупности проживает 71% населения мирового побережья навысоте менее 10м над уровнем моря.

На густонаселенных побережьях уровень моря растет в 4 раза быстрее

©National Geographic

ВСША постепенно тонут такие города, как Новый Орлеан, расположенный рядом сдельтой Миссисипи. Поданным NOAA, наибольшее относительное повышение уровня моря было зафиксировано упобережья Луизианы июго-восточной части Техаса.

Эксперты считают, что уменьшение забора грунтовых вод иуправление дельтами может уменьшить усадку грунта.

По материалам: Gismeteo

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