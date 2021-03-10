11 марта в Украине ожидается переменная облачность, днем до +5 °С
Вчетверг, 11марта, вУкраине прогнозируется переменная облачность, набольшей части территории страны существенных осадков неожидается, вЖитомирской иТернопольской областях пройдет кратковременный снег, воЛьвовской иРовненской областях— небольшой снег сдождем, надорогах гололедица.
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Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-12м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −9…−4 °С, днем температура воздуха составит −1…+3 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −7…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +2…+5 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−11…−9 °С, днем температура воздуха поднимется до−4…−2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −7…−2 °С, днем воздух прогреется до0…+4 °С.
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По материалам: Gismeteo