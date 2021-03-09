Замерз насмерть: под Кропивницким страшная трагедия с ребенком

В Кировоградской области нашли тело годовалого мальчика, который замерз насмерть. В настоящее время правоохранители начали расследование жуткой трагедии.

Как рассказали в полиции, 6 марта к ним с заявлением о пропаже ребенка обратилась его мать. В ходе следствия стало известно, что малыш самостоятельно смог открыть незапертую на ключ дверь и беспрепятственно покинуть дом.

Тело ребенка обнаружили на территории населенного пункта без признаков жизни. Предварительная причина смерти – переохлаждение. Во время расследования установлено, что ребенок самостоятельно покинул дом через незапертую дверь. Следственные действия продолжаются.

Отмечается, что по факту трагедии полицейские внесли данные в ЕРДР по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Известно, что статья предусматривает наказание в виде двух лет ограничения свободы от 2 до 5 лет.

Ранее мы писали, что в селе Выдумка Пулинского района Житомирской области погиб 17-летний парень. Ночью замерзшего и беспомощного юношу нашли в поле его опекуны и привезли домой. Умерший был сиротой и находился под официальной опекой тети, а он учился в выпускном классе общеобразовательной школы.

Кроме того, в Сумах под роддом мужчина подбросил замерзшего младенца. По факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом в отношении которого установлена опека или попечительство".

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По материалам: Подробности