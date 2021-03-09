Общество

В “красной зоне” карантина остановился общественный транспорт

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В "красной зоне" карантина остановился общественный транспорт

Кабинет министров Украины запретил работу общественного транспорта регионах, где ввели ограничения "красной зоны" карантина. Об этом пишет Telegram-канал "Коронавирус.Инфо".

Правительство совим указом запретило регулярные и нерегулярные транспортные перевозки пассажиров в на территории территории Житомирской области, Закарпатской области, Ивано-Франковской области и Черновицкой области.

Отмечается, что под дейстиве ограниченийя не попадают:

  • Перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем, но без учета детей;
  • Пперевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования Нацполиции;
  • Перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с Минздравом и Министерством инфраструктуры;
  • Перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с ОГА.

Ранее мы писали, что в Украине, по состоянию на 9 марта 2021 года, почти 10 областей Украины находятся в "оранжевой" зоне и близки к "красному" уровню карантинных ограничений. В областях со значительным распространением коронавирусной болезни введен "красный" уровень.

Кроме того, Киев оказался в оранжевой зоне из-за того, что в столице зафиксировали превышение показателя госпитализаций. В Минздраве назвали условие возможного перехода столицы в "красную зоену".

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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