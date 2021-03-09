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В ночь на вторник, 9 марта, в Киеве эвакуировали карету. Соответствующее фото опубликовал Василий Задворный в Facebook.

"Эвакуаторы работают", – иронично подписал фото житель Киева.

Пользователи сети активно шутят в комментариях:

"Мыши не там припарковали", "Уже не могли дождаться, пока она преобразуется обратно в тыкву?", "Так приехала девушка на бал, а теперь домой пешком придется идти".

По материалам: Подробности