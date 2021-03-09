В Карпатах 9-10 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня

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Погода в Киеве 10 марта: ночная температура упадет до −8 °С

В Киеве эвакуировали карету

Погода в Украине 10 марта: облачно с прояснениями, ночью местами до −10 °С

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Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

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