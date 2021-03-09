Общество
В Карпатах 9-10 марта ожидается лавинная опасность 2 уровня
Умеренная снеголавинная опасность (2уровень) сохранится 9-10 марта ввысокогорье Ивано-Франковской иЗакарпатской областей. Низкая снеголавинная опасность (1уровень) сохранится вгорах Львовской области.
©Олег Стельмах
При 2уровне опасности снежный покров накрутых склонах недостаточно стабильный изакрепленный, надругих склонах— хорошо закреплен. Сход лавин возможен при значительных дополнительных нагрузках, впервую очередь накрутых склонах. Спонтанный сход лавин маловероятен.
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По материалам: Gismeteo