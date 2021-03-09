Общество

Погода в Украине 10 марта: облачно с прояснениями, ночью местами до −10 °С

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Всреду, 10марта, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей— без существенных осадков, вЖитомирской иЧерновицкой областях прогнозируются кратковременные дожди смокрым снегом, надорогах гололедица.

Погода в Украине 10 марта: облачно с прояснениями, ночью местами до −10 °С

©pixabay.com

Ветер юго-восточный, северо-восточный, 3-11м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −10…−7 °С, днем температура воздуха составит −1…+2 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −10…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+6 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−9…−8 °С, днем температура воздуха поднимется до−1…+1 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −7…0 °С, днем воздух прогреется до0…+2 °С.

Погода в Украине 10 марта: облачно с прояснениями, ночью местами до −10 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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