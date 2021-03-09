Погода в Украине 10 марта: облачно с прояснениями, ночью местами до −10 °С

К 2100 году лето может увеличиться до 6 месяцев

Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

ГСЧС предупреждает об угрозе подтоплений дворов и сельхозугодий на западе страны

ДТП в Польше: обнародованы шокирующие подробности о госпитализированных украинцах

На Закарпатье запустили специальные коронавирусные поезда

Смертность растет: обнародованы пугающие коронавирусные данные по Киеву

В Закарпатье смертность от COVID-19 бьет рекорды, а больницы переполнены

Принц Гарри и Меган Маркл рассказали Опре Уинфри о тайнах британской монархии

9 марта в большинстве областей Украины – без существенных осадков