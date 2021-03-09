Общество

Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

Photo of Admin Admin Send an email 38 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

За минувшие сутки, 8 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 3261 человек, 1837 – госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. За последние сутки умерли 76 пациентов с COVID-19, выздоровели – 975.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 201 случай;
  • Винницкая область – 460;
  • Волынская область – 62;
  • Днепропетровская область – 151;
  • Донецкая область – 23;
  • Житомирская область – 71;
  • Закарпатская область – 195;
  • Запорожская область – 13;
  • Ивано-Франковская область – 433;
  • Киевская область – 162;
  • Кировоградская область – 5;
  • Луганская область – 14;
  • Львовская область – 351;
  • Николаевская область – 151;
  • Одесская область – 63;
  • Полтавская область – 7;
  • Ровенская область – 53;
  • Сумская область – 69;
  • Тернопольская область – 97;
  • Харьковская область – 196;
  • Херсонская область – 2;
  • Хмельницкая область – 8;
  • Черкасская область – 28;
  • Черновицкая область – 409;
  • Черниговская область – 37.

Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 39 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зинченко признан лучшим футболистом манчестерского дерби

1 час ago

Apple добавила новую функцию безопасности в iOS 14.5

1 час ago

Кабмин за год заседал едва ли не больше за всю историю правительств Украины – Немчинов

2 часа ago

Благодаря мерам против COVID-19 в мире резко снизилась заболеваемость гриппом – ВОЗ

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button