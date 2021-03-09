Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры

За минувшие сутки, 8 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 3261 человек, 1837 – госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. За последние сутки умерли 76 пациентов с COVID-19, выздоровели – 975.

Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 201 случай;

Винницкая область – 460;

Волынская область – 62;

Днепропетровская область – 151;

Донецкая область – 23;

Житомирская область – 71;

Закарпатская область – 195;

Запорожская область – 13;

Ивано-Франковская область – 433;

Киевская область – 162;

Кировоградская область – 5;

Луганская область – 14;

Львовская область – 351;

Николаевская область – 151;

Одесская область – 63;

Полтавская область – 7;

Ровенская область – 53;

Сумская область – 69;

Тернопольская область – 97;

Харьковская область – 196;

Херсонская область – 2;

Хмельницкая область – 8;

Черкасская область – 28;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 37.

Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

По материалам: Подробности