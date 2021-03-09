Общество
Коронавирус в Украине: Винницкая область вышла в лидеры
За минувшие сутки, 8 марта, коронавирус в Украине диагностировали у 3261 человек, 1837 – госпитализировали. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 160 детей и 54 медработника. За последние сутки умерли 76 пациентов с COVID-19, выздоровели – 975.
Наибольшее количество новых случаев заболевания зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев – 201 случай;
- Винницкая область – 460;
- Волынская область – 62;
- Днепропетровская область – 151;
- Донецкая область – 23;
- Житомирская область – 71;
- Закарпатская область – 195;
- Запорожская область – 13;
- Ивано-Франковская область – 433;
- Киевская область – 162;
- Кировоградская область – 5;
- Луганская область – 14;
- Львовская область – 351;
- Николаевская область – 151;
- Одесская область – 63;
- Полтавская область – 7;
- Ровенская область – 53;
- Сумская область – 69;
- Тернопольская область – 97;
- Харьковская область – 196;
- Херсонская область – 2;
- Хмельницкая область – 8;
- Черкасская область – 28;
- Черновицкая область – 409;
- Черниговская область – 37.
Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
По материалам: Подробности