К 2100 году лето может увеличиться до 6 месяцев

Вближайшие 80лет вСеверном полушарии прогнозируется увеличение летнего сезона. Согласно новым данным ученых изИнститута океанологии Южно-Китайского моря Китайской академии наук, без усилий борьбе сизменениями климата лето протяженностью дополугода может стать нормой уже к2100году, сообщает Phys.org.

©Geophysical Research Letters/AGU

Исследователи использовали ежедневные данные опогоде с1952 по2011год, чтобы отследить время наступления четырех сезонов вСеверном полушарии. Начало лета определяли посамым высоким температурам втечение четверти года, азиму— потемпературным минимумам, также занимающим 25%.

Анализ показал, что лето увеличилось с78до95дней, азима сократилась с76до73дней. Весна иосень уменьшились с124 до115 дней ис87до82дней соответственно. Весна илето начинались раньше, аосень изима прибывали сопозданием. ВСредиземноморском регионе иТибетском нагорье отмечены наибольшие изменения всезонах.

Эти изменения повлияют насельское хозяйство, природу издоровье людей. Сосменой продолжительности сезонов птицы меняют схемы миграции, арастения цветут иплодоносят вразное время. Эти изменения могут создать несоответствия между животными иихисточниками пищи.

Более жаркое ипродолжительное лето принесет волны тепла илесных пожаров. Теплые короткие зимы приведут кнагонам холода изимним штормам, похожим наметели изаморозки вТехасе иИзраиле.

Сболее длительным периодом цветения люди будут вдыхать больше пыльцы, вызывающей аллергию, акомары-переносчики инфекций постепенно увеличат свой ареал обитания. Как сообщалось ранее, изменения климата сделали сезоны аллергии более длительными иопасными.

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По материалам: Gismeteo