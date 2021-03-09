Общество
ГСЧС предупреждает об угрозе подтоплений дворов и сельхозугодий на западе страны
Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оповышении уровней воды вреках назападе страны.
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«9марта нареках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды (над текущими уровнями) на0,2-0,7м споследующим затоплением пойменных территорий. Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) исельхозугодий вприречных населенных пунктах Ратневского, Старовыжевского, Любешевского, Маневицкого районов Волынской области (первый уровень опасности, желтый)»,— сообщает ведомство.
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По материалам: Gismeteo