Общество

ГСЧС предупреждает об угрозе подтоплений дворов и сельхозугодий на западе страны

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Государственная служба Украины почрезвычайным ситуациям предупреждает оповышении уровней воды вреках назападе страны.

ГСЧС предупреждает об угрозе подтоплений дворов и сельхозугодий на западе страны

©mukachevo.net

«9марта нареках бассейна Припяти ожидается продолжение подъемов уровней воды (над текущими уровнями) на0,2-0,7м споследующим затоплением пойменных территорий. Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) исельхозугодий вприречных населенных пунктах Ратневского, Старовыжевского, Любешевского, Маневицкого районов Волынской области (первый уровень опасности, желтый)»,— сообщает ведомство.

ГСЧС предупреждает об угрозе подтоплений дворов и сельхозугодий на западе страны

©globallookpress.com

По материалам: Gismeteo

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