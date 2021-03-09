ДТП в Польше: обнародованы шокирующие подробности о госпитализированных украинцах

Медики из польских городов Ярославля и Жешува отказывались предоставлять помощь гражданам Украины, которые попали в ДТП на автобусе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил посол Украины в Республике Польша Василий Павлюк.

По его словам, такая вопиющая ситуация произошла в связи с тем, что пострадавшие украинцы не имели медицинской страховки. Дипломаты будут связываться с другой больницей и заключат договор о лечении, а также покроют все медицинские расходы.

У нас были сигналы, в Ярославе и в Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили – созвонились с госпиталем, будут лечить. Будем связываться со второй больницей и договариваться. Будет заплачено за лечение, каким образом – увидим, так как перевозчик обязан оплатить страховку, если они были застрахованы.

Напомним, возле польского города Кашице попал в аварию рейсовый автобус "Познань-Херсон". В нем находилось 57 человек, в том числе двое водителей. Все пассажиры автобуса – украинцы. На место прибыли два вертолета для транспортировки раненых.

Кроме того, в Польше прошло опознание жертв смертельного ДТП. В настоящее время в медучреждениях находятся 25 пострадавших, известно, что никого из них не выписали, 9 из них – в тяжелом состоянии.

Читайте также, водителю автобуса, который попал в ДТП на территории Польши, предъявили обвинение. По предварительным данным, причиной трагедии послужило то, что мужчина не справился с управлением и угодил в кювет.

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По материалам: Подробности