В Закарпатье смертность от COVID-19 бьет рекорды, а больницы переполнены

В Закарпатской области, где с 8 марта введена "красная зона" карантина, смертность от коронавируса достигла рекордного показателя, а больницы переполнены. Об этом заявил на брифинге главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

За прошедшую неделю число заболевших выросло на 24% – ежедневно в области выявляют более 500 новых случаев коронавирусной инфекции. В частности, заболеваемость детей увеличилась на 5%. В больницы поступает много больных в возрасте 35-45 лет, в этой возрастной группе также фиксируется высокая смертность.

Ситуация более чем критическая: каждый день от COVID-19 умирает 12 закарпатцев.

Все палаты интенсивной терапии в облсти на сегодня заполнены – свободных мест нет. Об этом заявил главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцина.

Сегодня в нашем заведении лежат 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии. 60 из них должны лежать в реанимации. А в самой реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25-30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит часа до 16 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?

С 8 марта в Закарпатье закрылись заведения общепита, магазины и торговые центры. Продолжают работать только супермаркеты и аптеки. С сегодняшнего дня Закарпатье оказывается в транспортной "блокаде".

В Ужгороде уже не работает общественный транспорт. Со вторника, 9 марта, "Укрзализныця" приостанавливает высадку и посадку пассажиров на всех станциях Закарпатской области. Также приостановлена продажа билетов из и на Закарпатье.

Напомним, что Закарпатье стало четвертым регионом, который оказался в "красной зоне" после Житомирской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

По материалам: Подробности