” src=”/wp-content/uploads/2021/03/8e47a6f865c3c015640986502399cf1f.jpg” alt=”В Швейцарии запретили скрывать лицо в общественных местах” width=”100%” />

В Швейцарии граждане поддержали запрет скрывать лицо в общественных местах. За соответствующую инициативу на референдуме проголосовали почти 53% участников. Об этом свидетельствуют данные национального телевещателя SRF.

Запрет скрывать лицо в общественных местах поддержали 52,7% или 1 077 560 граждан, против – 47,3% или 967 840 человек. 17 кантонов из 21 выступили "за" такое решение.

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Граждане голосовали по предложению ввести общенациональный запрет никаба, паранджи, "палестинского платка" и других форм одежды, позволяющих скрывать лицо в общественных местах.

Запрет будет касаться и футбольных фанатов, а также левых и правых радикалов, которые любят во время демонстраций скрывать свои лица.

Предложение о запрете скрывать лицо появилось еще до пандемии. Оно получило необходимую поддержку, чтобы вопрос вынесли на референдум еще в 2017 году. Предложение усугубило напряженные отношения Швейцарии с исламом после того, как в 2009 году граждане проголосовали за запрет строительства любых новых минаретов. В двух регионах страны уже действуют запреты на закрытие лица.

Ранее сообщалось, что в Австрии школьницам запретили носить хиджаб.

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По материалам: Подробности